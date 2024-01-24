Кремль имеет надежную информацию о присутствии французских наемников на Украине – Песков

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Кремль обладает надежной информацией о присутствии французских наемников в рядах украинской армии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы все-таки настаиваем на том, что мы обладаем надежной информацией, которая говорит о том, что французские граждане есть на Украине, французские наемники", – сказал он.

Представитель Кремля также добавил, что Москва сожалеет о бессилии французских представителей, которые заявили о невозможности принять меры в отношении тех, кто желает принимать участие в боях на стороне Украины.

Вечером 16 января российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Большую часть группы составляли военные из Франции, сообщили в Минобороны РФ.

В связи с этим в МИД РФ вызвали посла Франции Пьера Леви. Там ему заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

В ответ на это глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что страна не может запретить своим военным принимать участие в боевых действиях на стороне Украины. Он также назвал заявления российской стороны об участии французских наемников в СВО "ложными", уточнив, что они якобы являются частью российской информационной войны.

