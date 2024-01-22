Захарова осудила реакцию главы МИД Франции на гибель наемников в Харькове

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Заявления министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне по поводу гибели французских наемников в Харькове позволяют задуматься об отсутствии профессионализма у главы этого ведомства. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

По ее словам, профессионал не стал бы прикрываться манипуляциями со стороны России и отрицать действительность, а достал бы всю информацию о собственных гражданах, если бы ему не была безразлична судьба французов.

"МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу французов, или как?" – задалась вопросом она.

Так Захарова отреагировала на высказывания Сежурне в интервью Le Parisien от 20 января о том, что РФ якобы оказывает давление на Европу, вызвав посла в МИД РФ по поводу французских наемников, которые погибли в Харькове. По словам французского министра, в СМИ опубликовали список граждан Франции, которые на самом деле якобы не существуют в реальности.

17 января Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом поразили в Харькове здание с французскими наемниками. По информации оборонного ведомства, были уничтожены более 60 бойцов, еще 20 боевиков попали в больницы.

19 января депутаты Госдумы решили составить обращение к французскому парламенту по поводу уничтожения боевиков. Как отметил спикер палаты Вячеслав Володин, во Франции наемничество запрещено законом.

В МИД РФ отметили, что послу Франции в Москве Пьеру Леви заявили, что гибель граждан его страны в Харькове лежит на совести Парижа, который поддерживает набор наемников для участия в боевых действиях на стороне украинских войск.

Комитет по международным делам направил в Госдуму проект обращения к Национальному собранию Франции из-за участия французских наемников в боевых действиях на стороне Киева в целях пресечения любых форм наемничества на Украине.

