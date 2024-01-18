Посла Франции вызвали в МИД РФ в связи с уничтожением иностранных боевиков в Харькове

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в российское министерство иностранных дел в связи с ликвидацией иностранных наемников в Харькове. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых были несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции", – передает ТАСС ее слова.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российская армия ликвидировала пункт дислокации иностранных боевиков в Харькове при помощи высокоточного удара. В ведомстве уточнили, что в основном это были французские наемники.

В результате удара ВС РФ уничтожили свыше 60 наемников, а более 20 боевиков попали в медучреждения. Здание, где они располагались, полностью разрушилось, добавили в Минобороны.

В свою очередь, политико-стратегический аналитик Ксавье Моно заявил, что Франция не будет сообщать о гибели своих граждан в украинском конфликте, так как в стране наемническая деятельность запрещена. Он считает, что НАТО вынуждено отправлять на Украину наемников, чтобы удерживать фронт.



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