Путин назвал российскую систему ПВО одной из лучших в мире

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин назвал российскую систему противовоздушной обороны одной из лучших в мире, отметив, что это доказывают боевые действия. Президент сказал об этом на встрече с главой Белгородской области Вячеславом Гладковым.

"Практическая боевая работа показала, что ПВО России – одна из лучших в мире", – передает ТАСС его слова.

Кроме того, президент обратил внимание на то, что в РФ производят более чем втрое больше ракет, которые аналогичны американскому ЗРК Patriot.

23 января Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны сбила ракету над селом Казинка Валуйского городского округа. По его словам, обломки ракеты упали в поле, в связи с чем пострадавших и разрушений не было.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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