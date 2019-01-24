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13:39

Венесуэла пока не обращалась к России за помощью – Песков

власть политика за рубежом

13:39

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Венесуэла, которая оказалась в ситуации острого внутриполитического кризиса, пока не обращалась к России за помощью. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Пока не было никаких обращений на этот счет", – подчеркнул официальный представитель Кремля. На вопрос о том, поддержит ли Москва Венесуэлу, если просьба о помощи все-таки поступит, Песков посоветовал не торопить события. По его словам, "здесь эвентуальные рассуждения вряд ли уместны".

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к диалогу в Венесуэле, чтобы избежать катастрофы.

Накануне спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства. Это произошло на демонстрации противников Николаса Мадуро в Каракасе. Демонстрации переросли в ожесточенные столкновения между сторонниками Гуайдо и силовиками. Мадуро заявил, что является единственным конституционным президентом, и назвал главу парламента "марионеткой США".

Статус Гуаидо как и.о. президента Венесуэлы признали США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, а также Бразилия, Парагвай, Перу и Грузия. В МИД РФ раскритиковали Вашингтон за попытки усугубить ситуацию в Венесуэле, поддержав альтернативное правительство.

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власть политика за рубежом

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