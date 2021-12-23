Путин высказался о самовыражении и свободе слова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Необходимо обеспечить свободу творчества и общую свободу. Однако она вступает в противоречие со свободой другого человека, заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
Журналисты напомнили, что в последнее время все чаще появляются административные и уголовные дела, связанные с пропагандой экстремизма и оскорблением чувств. При этом под раздачу могут попасть обычные россияне или творческие люди, которые разместили что-то в Сети.
У президента спросили, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение.
"Размещение Гитлера на сайте "Бессмертного полка" – это свобода творчества? <...> Вот оскорбления в адрес пророка Мухаммеда – свобода творчества? Я считаю, что нет. И это вызывает к жизни другие, более острые экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же этого допускать?" – заявил Путин.
Ранее Путин назвал системной проблемой Запада культуру отмены, из-за которой люди там отказываются от понятий "мама", "пол" и других. России нужно искать противоядие от проникновения нетрадиционных ценностей. Он привел в пример заключенного из США, который назвался женщиной, после чего его перевели в женскую тюрьму, а тот в итоге изнасиловал сокамерницу.
Путин прокомментировал право людей на свободу творчества
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