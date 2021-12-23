Зарубежные противники воссоединения Крыма с РФ игнорируют интересы крымчан – Путин

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Зарубежных противников воссоединения Крыма с Россией не интересуют мнение крымчан и демократия. Об этом заявил Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста из Крыма.
Представитель СМИ поблагодарил президента за то, что происходит в регионе, однако напомнил, что туда не заходят крупные операторы сотовой связи.
По словам главы государства, это связано с западными санкциями.
"Странная ситуация складывается. Если кто-то считает, что Крым оккупирован, то зачем крымчан дополнительно наказывать? Ответ один. Плевать они хотели на крымчан, на демократию", – сказал Путин.
Он пообещал, что власти будут строить больницы, заниматься реновацией жилья и решать вопросы всех проблем Крыма системно, в том числе и с мобильной связью.
Ранее Путин сообщил, что Россия не планировала присоединять Крым, до того как там произошел государственный переворот. Он напомнил, что на фоне недовольства граждан действующий на тот момент президент Украины Виктор Янукович был готов добровольно сложить полномочия, а США, Польша, Франция и Германия дали свои гарантии мирного развития протестных акций, однако спустя пару дней произошел госпереворот.
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