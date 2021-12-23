Путин прокомментировал раскрытие убийств Политковской и Немцова

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" заявил, что сделал все для раскрытия убийств журналистки Анны Политковской и Бориса Немцова.

Президент прокомментировал информацию о неизвестном нахождении настоящих заказчиков преступлений. По его словам, об этом пока неизвестно правоохранительным органам.

"Некоторые из них в ходе задержания погибли. Я считаю, что это сведение счетов не просто недопустимо, а идет только во вред нашей стране. Абсолютно убежден, что, если речь идет о каких-то мотивах политического характера, это может сложиться только в голове у тех, кто не понимает, что делает", – сказал Путин.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ход расследования убийства журналистки Политковской. Однако, по его словам, все хотели бы найти виновников преступления.

Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице, где она проживала. В декабре 2012 года Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима (позднее приговор смягчили до 13,5 года лишения свободы), Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них скончался в колонии в 2017 году.

