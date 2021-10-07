В Кремле оценили результаты расследования убийства Политковской

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать ход расследования убийства журналистки Анны Политковской. Однако, по его словам, все хотели бы найти виновников преступления.

"Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание", – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Песков заявил, что не может давать квалифицированную оценку о возможности продления срока следствия, который истек 7 октября.

"Это не входит просто в мою компетенцию. Но, безусловно, если юридически такая возможность существует, то, конечно, неотвратимость наказания за подобные преступления является все-таки, наверное, первоочередной задачей", – уточнил представитель Кремля.

Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице, где она проживала. В декабре 2012-го Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Дмитрия Павлюченкова к 11 годам лишения свободы, признав его виновным в убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, совершенном группой лиц и по найму, и незаконном обороте оружия.

В 2015 году организаторов убийства Лом-Али Гайтукаева и Рустама Махмудова приговорили к пожизненному заключению с отбыванием в колонии особого режима, Джабраила Махмудова – к 14 годам колонии строгого режима (позднее приговор смягчили до 13,5 года лишения свободы), Ибрагима Махмудова – к 12 годам колонии строгого режима, Сергея Хаджикурбанова – к 20 годам колонии строгого режима. Первый из них скончался в колонии в 2017 году.

