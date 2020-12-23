Песков рассказал о контактах Кремля с командой Байдена

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Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не планирует контакты с администрацией избранного президента США Джо Байдена, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что запроса на контакты с Россией от США еще не поступало. По словам представителя Кремля, на фоне смены американского президента позитивных изменений в отношениях со Штатами российские власти пока не видят.

"Мы пока санкции получаем последовательно. Пока позитивного ничего нет, к сожалению", – отметил Песков.

Ранее он отмечал, что новые санкции США против российских компаний являются очередным враждебным шагом, который отдаляет страны от нормализации двусторонних отношений.