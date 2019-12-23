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Общество

13:16

Путин проедет в поезде по Крымскому мосту

власть транспорт общество

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, проедет в поезде из Крыма в сторону Краснодарского края. О предстоящем открытии железнодорожного движения сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Президент в поезде проедет из Крыма в сторону Краснодарского края, выступит перед рабочими, пообщается, пока будет ехать, с рабочими, которые строили мост", – заявил представитель Кремля.

Кроме того, президент получит краткий брифинг от министра транспорта РФ Евгения Дитриха. Вся церемония ознаменует запуск постоянного железнодорожного сообщения между материком и полуостровом за счет Крымского моста, который строили с февраля 2016 года. Его протяженность составляет 19 километров.

Как рассказал Дмитрий Песков, вторую половину понедельника президент Владимир Путин посвятит рабочей поездке в Адыгею. Глава государства побывает на фермерском хозяйстве и обсудит вопросы рабочих.

Ранее представитель Кремля назвал открытие моста через Керченский пролив одним из главных событий года. При этом автомобильная часть инженерного сооружения была запущена 16 мая 2018 года. Протяженность моста составляет 19 километров.

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