Кот Мостик проверил железнодорожную часть Крымского моста

Фото: instagram.com/cat_the_most

Кот по кличке Мостик проинспектировал железнодорожную часть Крымского моста. Как рассказали в инфоцентре "Крымский мост", рыжий кот останется еще на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов.

"Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе", – говорится в сообщении.

Мостик – ровесник и талисман строительства моста через Керченский пролив. Его подбросили строителям, когда они только приехали на берег. Рабочие поселили его в своей бытовке.

Все годы работ кот наблюдал за погружением свай и опор, а также за сборкой и подъемом пролета. У него есть собственный Instagram, где ежедневно публикуются новости и фотографии со стройки.

Строительство Крымского моста завершено. В понедельник, 23 декабря, пройдет торжественная церемония открытия железнодорожной части моста через Керченский пролив. В ней примет участие Владимир Путин.

Первый поезд поедет из Санкт-Петербурга на полуостров 23 декабря в 14:00. С 24 декабря четыре двухэтажных состава с вагонами купе и СВ будут курсировать между Москвой и Симферополем. Поезда из столицы до Севастополя через Симферополь начнут перевозки весной 2020 года.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.