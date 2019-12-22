Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

Фото: ТАСС/Сергей Леваненков

Президент России Владимир Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Известно, что мероприятие запланировано на понедельник, 23 декабря.

Так, у российского лидера запланирована рабочая поездка в Южный федеральный округ для участия в торжествах по этому случаю.

Кроме того, сообщается, что глава государства проведет беседы с рабочими-мостовиками. В свою очередь, руководители проекта расскажут президенту, как планируют развивать транспортную инфраструктуру на юге страны.

Ранее сообщалось о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста. Объект был построен и соответствует проектной документации.

Автомобильная часть Крымского моста была открыта 16 мая прошлого года. На данный момент мост в Крым является самым протяженным в России – его длина составляет 19 километров.