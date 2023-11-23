23 ноября, 17:29Политика
Путин заявил о продолжении антитеррористической операции "Наемник"
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Владимир Путин во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил о продолжении проведения операции "Наемник" по борьбе с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что операция направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда людей для участия в деятельности международных террористических группировок.
Президент РФ добавил, что сотрудничество стран – членов ОДКБ по линии правоохранительных органов и спецслужб укреплялось последовательно.
Также Путин заявлял, что Россия и другие страны ОДКБ не поддерживают террористические действия в любых проявлениях.
Между тем министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что силы ПВО ОДКБ привели в высокую степень готовности. Он пояснил, что страна постоянно прикладывает усилия для совершенствования общих систем.
Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом
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