Путин заявил о продолжении антитеррористической операции "Наемник"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Владимир Путин во время выступления на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сообщил о продолжении проведения операции "Наемник" по борьбе с терроризмом. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что операция направлена на пресечение вербовки и перекрытие каналов выезда людей для участия в деятельности международных террористических группировок.

Президент РФ добавил, что сотрудничество стран – членов ОДКБ по линии правоохранительных органов и спецслужб укреплялось последовательно.

Также Путин заявлял, что Россия и другие страны ОДКБ не поддерживают террористические действия в любых проявлениях.

Между тем министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что силы ПВО ОДКБ привели в высокую степень готовности. Он пояснил, что страна постоянно прикладывает усилия для совершенствования общих систем.

Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом