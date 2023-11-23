Шойгу заявил, что системы безопасности ОДКБ находятся в высокой степени готовности

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Системы безопасности, включая ПВО государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), находятся в высокой степени готовности, их улучшают с учетом опыта спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Готовность очень высокая, мы продолжаем делать все для того, чтобы наши совместные системы противовоздушной обороны, (они у нас. – Прим.ред.) с каждым государством – членом ОДКБ, – мы их укрепляем, усиливаем, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", – заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что в создании единой системы противовоздушной обороны стран – участниц ОДКБ заметен прогресс.

По его словам, российская сторона уже передала Таджикистану два дивизиона систем С-300. Москва готова к работе и ее завершению, добавил президент России.

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