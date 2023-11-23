23 ноября, 15:39Политика
Путин заявил, что РФ и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых проявлениях
Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"
Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают террористические действия в любых проявлениях. Об этом заявил Владимир Путин.
"Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира", – цитирует его ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что силы ПВО ОДКБ привели в высокую степень готовности. Он пояснил, что страна постоянно прикладывает усилия для совершенствования общих систем.
В 2024 году страны ОДКБ проведут совместные учения. Они состоятся в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Консультации по выбору полигонов начнутся в декабре.
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