Путин заявил, что РФ и другие страны ОДКБ не приемлют терроризм в любых проявлениях

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Россия и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не поддерживают террористические действия в любых проявлениях. Об этом заявил Владимир Путин.

"Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира", – цитирует его ТАСС.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что силы ПВО ОДКБ привели в высокую степень готовности. Он пояснил, что страна постоянно прикладывает усилия для совершенствования общих систем.

В 2024 году страны ОДКБ проведут совместные учения. Они состоятся в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Консультации по выбору полигонов начнутся в декабре.

