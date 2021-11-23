Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в РФ

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о высоком риске осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время. Об этом она заявила во время заседания Координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

"Развитие эпидпроцесса по гриппу продолжается, еженедельно мы выявляем не меньше 200 образцов вирусов гриппа AH3N2", – сказала Попова.

По ее словам, сегодня иммунизация против гриппа продолжается, но уровень охвата недостаточный.

Как сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, в России сегодня привиты против гриппа более 46 миллионов человек. По словам министра, в общее число вакцинированных от гриппа входит и детское население.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19. Специалист отметила, что потеря вкуса и обоняния уже не является основным симптомом коронавируса. Такие симптомы характерны для 20–30% пациентов, поступающих к врачам после заражения.