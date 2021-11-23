Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась за неделю

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За неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась, сообщает РИА Новости.
Количество регионов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению незначительно уменьшилось.
В Роспотребнадзоре рассказали, что эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 49 субъектах страны, причем в основном среди взрослого населения.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что схожесть симптомов с ОРВИ и гриппом усложняет диагностику COVID-19. Специалист отметила, что потеря вкуса и обоняния уже не является основным симптомом коронавируса. Такие симптомы характерны для 20–30% пациентов, поступающих к врачам после заражения.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась почти на 32%