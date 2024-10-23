РИА Новости: Путин и Эрдоган могут дать поручения по новым АЭС и газовому хабу

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Тема проектов создания новых АЭС и газового хаба в Турции войдет в повестку планируемых в Казани переговоров Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

Он не исключил, что главы государств дадут конкретные поручения ведомствам в энергетической и атомной сферах для развития этих проектов.

"Безусловно, эти темы будут в повестке", – заявил собеседник агентства.

Между тем в октябре министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Анкара тесно работает с "Газпромом" по вопросу газового хаба, и надеется, что в следующие несколько месяцев эта тема получит развитие.

В свою очередь, Путин сообщал, что проектирование газового хаба в Турции на начальном этапе предполагает создание электронной площадки торговли газом в Европу. По словам президента РФ, в данном проекте заинтересованы все те, кто в Европе намерен приобретать российские ресурсы.

Кроме того, еще один стратегически значимый проект РФ и Турции в сфере энергетики – строительство первой турецкой АЭС Аккую. В настоящее время все четыре энергоблока станции строятся одновременно в круглосуточном режиме, пуск первого намечен на 2025 год.