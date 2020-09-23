Путин назвал хамством прекращение поставок композитных материалов для МС-21

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Владимир Путин назвал хамством на мировом рынке прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21. Глава государства считает, что это было сделано из-за недобросовестной конкуренции, передает РИА Новости.

"Наши партнеры прекратили поставку соответствующих композитных материалов для крыла среднемагистрального самолета МС-21 по соображениям недобросовестной конкуренции. Это нарушает общепризнанные принципы и правила. Я считаю, что это хамство на мировом рынке", – отметил президент во время встречи с работниками атомной отрасли.

Глава государства также выразил уверенность, что таким образом конкуренты хотят задержать выход российского самолета и занять государственные рынки.

Ранее сообщалось, что самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с Путиным отметил, что все работы должны завершиться до конца года.