Самолет МС-21 с двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца текущего года

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Самолет МС-21 с российским двигателем ПД-14 совершит первый полет до конца 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным он отметил, что все работы должны завершиться до конца года.

"В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолет МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется", – отметил глава ОАК.

О возможных испытаниях самолета МС-21 с российским двигателем сообщалось в начале июля.