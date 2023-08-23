Путин пригласил страны БРИКС на Культурный форум в Петербурге в ноябре

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Международный культурный форум в Санкт-Петербурге в этом году пройдет с 16 по 18 ноября, заявил Владимир Путин во время видеообращения к участникам Делового форума БРИКС.

Он пригласил страны БРИКС, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, посетить мероприятие.

По словам Путина, Россия рассчитывает на серьезный диалог о будущем культуры вместе со своими партерами по БРИКС, ШОС, СНГ и с другими странами. Он отметил, что "площадкой для такого диалога мог бы стать 9-й Международный культурный форум в Петербурге.

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 августа под председательством Южно-Африканской Республики. На саммит были приглашены лидеры 54 стран Африки.

На саммите и во время неформальной встречи лидерам предстоит обсудить вопросы деятельности БРИКС, в том числе проблематику возможного расширения объединения, глобальную и региональную повестку дня, перспективы развития партнерства в политической, экономической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Итоговые договоренности всех стран-участниц отразят в Йоханнесбургской декларации.



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