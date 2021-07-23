Песков назвал Путина "убежденным сторонником чистого спорта"

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Россия, как и все другие страны, сталкивается с проблемой допинга, однако Владимир Путин является убежденным сторонником чистого спорта высоких достижений, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Хочу обратить ваше внимание, что с самого начала глава государства Путин решительно заявлял о неприемлемости допинга и подчеркивал нашу решимость в борьбе с различными проявлениями допинга в спорте", – цитирует Пескова "Газета.ру".

17 декабря CAS по итогам спора между WADA и РУСАДА из-за расхождений в данных базы московской лаборатории принял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований под флагом и с гимном страны. Срок действия ограничения – до 16 декабря 2022 года.

