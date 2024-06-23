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23 июня, 09:28

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Песков: пока не ясно, будет ли у Путина летний отпуск

Песков не назвал даты летнего отпуска Путина

Фото: kremlin.ru

Пока не известно, будет ли у Владимира Путина отпуск летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Президенту РФ, как и всем федеральным служащим, положен отпуск. Однако Путин обычно продолжает работать летом.

Ранее Путин рассказал о привычке, которая помогает ему в работе. Он отметил, что спит по 6–7 часов в сутки, а также старается не пренебрегать занятиями спортом.

Представитель Кремля до этого заявил, что никогда не видел, как Путин играет в видеоигры. Он также добавил, что никогда не слышал подобного от самого президента.

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