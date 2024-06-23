Песков: пока не ясно, будет ли у Путина летний отпуск

23 июня, 09:28Политика
Фото: kremlin.ru
Пока не известно, будет ли у Владимира Путина отпуск летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.
Президенту РФ, как и всем федеральным служащим, положен отпуск. Однако Путин обычно продолжает работать летом.
Ранее Путин рассказал о привычке, которая помогает ему в работе. Он отметил, что спит по 6–7 часов в сутки, а также старается не пренебрегать занятиями спортом.
Представитель Кремля до этого заявил, что никогда не видел, как Путин играет в видеоигры. Он также добавил, что никогда не слышал подобного от самого президента.