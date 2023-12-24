Путин удивился Герою России, попросившего вместо отпуска танк Т-90

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин был удивлен поступком Героя России, попросившего вместо отпуска танк Т-90 для своего экипажа. Об этом президент РФ рассказал на награждении военнослужащих, фрагмент мероприятия журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале.

"Не попросил себе ни денег, ни путевку. <...> Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно", – сказал Путин.

Российский лидер также попросил военнослужащих передать Герою России привет.

В ходе общения с военными в Кремле Путин также заявил, что бойцы российской армии не забывают о своих товарищах.

Глава государства рассказал, как один из ранее награжденных солдат обратил внимание президента на то, что награды достоен в том числе командир. Однако на тот момент боец еще не был в курсе, что наградой удостоили весь экипаж, поделился Путин.

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