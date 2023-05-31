Песков рассказал, что никогда не видел, как Путин играет в видеоигры

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никогда не видел, как Владимир Путин играет в компьютерные игры.

Накануне Путин во время посвященной креативной экономике выставки поделился в беседе с разработчиками видеоигр, что играет в будни, а не по выходным.

"Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него", – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что пока не знает, пойдет ли президент в отпуск летом. По его словам, весь сезон уже расписан рабочими мероприятиями. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что никто из администрации не поедет отдыхать в недружественные государства.

До этого Песков признался, что не знает, откуда Путин черпает силы. Представитель Кремля отметил, что эту загадку пытаются все решить последние 22 года.