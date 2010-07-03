Песков рассказал о потерявших переданную Путину записку

Владимир Путин не начинает других дел, пока лично не ознакомится с обращениями россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК).
Официальный представитель Кремля заверил, что иногда такие обращения даже передают на клочках бумаги или заворачивают в газеты. "Я могу подтвердить, что Путин не просто щепетилен, он беспощаден в вопросах, касающихся обращений к нему граждан", − цитирует Пескова "Интерфакс".
Ведущий также спросил у гостя, понес ли какое-то наказание потерявший записку, которую пожилая женщина передала Путину. Об этом инциденте президент рассказал во время прямой линии. По словам главы государства, он пообещал женщине ознакомиться с ее просьбой и передал записку помощникам. Однако впоследствии она была утеряна.
"По крайней мере те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать", − заверил пресс-секретарь президента. Песков подтвердил, что "эту женщину действительно так и не нашли".
Ранее стали известны подробности истории с утерянной запиской. Этот случай произошел в 2010 году в Сыктывкаре. По данным СМИ, две женщины написали две одинаковые записки и договорились попытаться передать их Путину. По воспоминаниям мужа одной из женщин, его супругу волновал земельный вопрос для многодетных семей, а другую женщину – ее сына, которого, как она считала, незаконно осудили. В итоге второй женщине удалось подойти к Путину и передать ему записку.
На прямой линии 20 июня 2019 года, отвечая на вопрос о поступке, за который ему стыдно, президент РФ вспомнил этот случай, признавшись, что его помощники потеряли переданную ему записку.
Прямая линия с Путиным продолжалась 4 часа 8 минут. За это время глава государства ответил на 81 вопрос.
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