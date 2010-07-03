Стали известны подробности вызвавшего у Путина стыд случая

Случай с запиской, о потере которой Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, произошел в 2010 году в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.
Тогда две женщины, ждавшие Путина в надежде с ним встретиться, написали две одинаковые записки и договорились попытаться передать ему их.
По воспоминаниям мужа одной из женщин Владимира Щербины, его супругу волновал земельный вопрос для многодетных семей, а другую женщину – ее сына, которого, как она считала, незаконно осудили.
В итоге второй женщине удалось прорваться к Путину через охрану и передать ему записку. "Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась", – рассказал мужчина.
По словам Щербины, спустя несколько месяцев он и его супруга увидели по телевидению обращение Путина, касающееся земель для многодетных. "Мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута", – добавил мужчина.
Отвечая в ходе прямой линии 20 июня на вопрос о стыдном поступке, президент РФ вспомнил этот случай, признавшись, что его помощники потеряли переданную ему записку.
По словам главы государства, он примерно помнит, что там было: "Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде".
В этом году прямая линия с Путиным продолжалась 4 часа 8 минут. За это время президент РФ ответил на 81 вопрос.
Задать свой вопрос можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.
В Москве трансляцию на эфирных телеканалах посмотрело более миллиона человек.
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