Более миллиона москвичей смотрело прямую линию с Путиным

Фото: видео www.kremlin.ru

Прямую линию с Владимиром Путиным на эфирных телеканалах посмотрело более миллиона жителей столицы, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе компании Mediascope.

Доля аудитории (среднее количество телезрителей в данный момент времени) составила 52,5%. Рейтинг (среднее количество телезрителей, выраженное в процентах от населения) достиг 6,8%.

Трансляции прямой линии велись на Первом канале, России 1, НТВ, России 24, Москве 24, 360 и Мир.

В этом году прямая линия продолжалась 4 часа 8 минут. За это время президент РФ ответил на 81 вопрос.

Задать свой вопрос можно было при помощи телефонного звонка, СМС-сообщения, видеообращения, через бесплатные приложения для смартфонов "Москва – Путину" или ОК Live.

По данным ВЦИОМ, около 75% россиян планировали следить за прямой линией.