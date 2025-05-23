23 мая, 13:04Политика
Фото: kremlin.ru
Слушание Совета Евросоюза относительно лишения Венгрии права голоса говорит о внутриевропейских противоречиях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского президента отметил, что определенный европейский мейнстрим не нравится многим странам Европы, выступающим за более самостоятельную и суверенную политику. Ситуация с Венгрией является проявлением подобных противоречий, добавил политик.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС проведет слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе во вторник, 27 мая.
Министры проведут слушание по Венгрии в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Она предполагает возможность приостановки отдельных прав государств сообщества из-за действий, идущих вразрез с общими ценностями.
СМИ отмечали, что многие чиновники обсуждали тему лишения Венгрии права голоса из-за возможной блокировки ключевых решений, имеющих отношение к России.