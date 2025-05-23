Песков: желание лишить Венгрию голоса в Совете ЕС говорит о противоречиях в Европе

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Слушание Совета Евросоюза относительно лишения Венгрии права голоса говорит о внутриевропейских противоречиях. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что определенный европейский мейнстрим не нравится многим странам Европы, выступающим за более самостоятельную и суверенную политику. Ситуация с Венгрией является проявлением подобных противоречий, добавил политик.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС проведет слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе во вторник, 27 мая.

Министры проведут слушание по Венгрии в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Она предполагает возможность приостановки отдельных прав государств сообщества из-за действий, идущих вразрез с общими ценностями.

СМИ отмечали, что многие чиновники обсуждали тему лишения Венгрии права голоса из-за возможной блокировки ключевых решений, имеющих отношение к России.