Путин посмертно наградил убитого под Иркутском фельдшера скорой помощи

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Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского убитого в Иркутской области фельдшера скорой помощи Александра Печелатова. Указ главы государства размещен на сайте опубликования правовых актов.

Согласно документу, врач награжден за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Бригада скорой помощи 22 ноября прошлого года приехала на вызов в один из вахтовых поселков региона. Печелатов провел осмотр пациента и решил его госпитализировать. По пути в медучреждение нетрезвый мужчина стал проявлять агрессию. Фельдшер попытался его успокоить, однако тот ударил его ножом в грудь и скрылся.

Медик умер до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкалья задержали, а позже заключили под стражу.