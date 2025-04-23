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23 апреля, 19:13

Происшествия

Путин посмертно наградил убитого под Иркутском фельдшера скорой помощи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского убитого в Иркутской области фельдшера скорой помощи Александра Печелатова. Указ главы государства размещен на сайте опубликования правовых актов.

Согласно документу, врач награжден за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Бригада скорой помощи 22 ноября прошлого года приехала на вызов в один из вахтовых поселков региона. Печелатов провел осмотр пациента и решил его госпитализировать. По пути в медучреждение нетрезвый мужчина стал проявлять агрессию. Фельдшер попытался его успокоить, однако тот ударил его ножом в грудь и скрылся.

Медик умер до приезда в больницу. Подозреваемого в убийстве 53-летнего жителя Забайкалья задержали, а позже заключили под стражу.

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