Полиция задержала подозреваемого в убийстве фельдшера в Иркутской области

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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве фельдшера скорой помощи в Иркутской области. В ближайшее время его доставят на допрос, сообщает в телеграм-канале пресс-служба СУ СК России по региону.

По словам губернатора региона Игоря Кобзева, правоохранители обнаружили подозреваемого при досмотре автомобиля, в котором тот ехал в качестве пассажира. Глава региона поручил профильным ведомствам во взаимодействии с местной администрацией отработать все вопросы по оказанию помощи семье погибшего.

По версии следователей, вечером 21 ноября бригада скорой помощи перевозила нетрезвого мужчину с территории вахтового поселка в медучреждение. По пути в больницу пациент стал вести себя агрессивно. Фельдшер попытался его успокоить, однако тот ударил медработника ножом в грудь и хотел попасть к водителю. От полученных ранений фельдшер скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", расследование контролирует региональная прокуратура.

Между тем жительница Новосибирска подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына. По данным следствия, женщина пришла домой к бывшей свекрови и ударила ее ножом в шею, из-за чего та погибла на месте. Затем фигурантка не менее одного раза ударила ножом в область ключицы своему сыну, однако он смог вырваться и убежать.

Женщина задержана, возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство".