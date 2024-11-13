Женщина в Новосибирске зарезала бывшую свекровь и ранила 11-летнего сына

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Жительница Новосибирска подозревается в убийстве бывшей свекрови и покушении на убийство своего 11-летнего сына, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК по Новосибирской области Анастасию Кулешову.

Установлено, что 42-летняя женщина пришла домой к своей бывшей свекрови, с которой жил ее сын. В ходе ссоры подозреваемая ударила 85-летнюю женщину ножом в шею, от чего последняя погибла на месте. После фигурантка нанесла не менее одного удара ножом в область ключицы своему сыну. Однако мальчику удалось вырваться из рук матери и убежать в соседний дом, где живет его отец. Мужчина вызвал на место скорую помощь и полицию.

Женщина была задержана, против нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 1 статьи 105 ("Убийство"), частью 3 статьи 30, пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

Ранее житель Ростовской области забил свою 52-летнюю супругу обухом топора. По версии следствия, в ночь на 30 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в Новочеркасске, поругался с женой на почве ревности и нанес ей телесные повреждения, от которых она умерла на месте. После произошедшего ростовчанин скрылся.