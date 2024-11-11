Ямальчанка отправится под суд за убийство отчима

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На Ямале состоится суд над 30-летней женщиной, которая, превысив самооборону, убила отчима, передает МК со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, 55-летний мужчина неоднократно применял насилие в отношении своей падчерицы. В пятницу, 16 февраля, он спровоцировал очередной конфликт, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Женщина всерьез восприняла его угрозы и, опасаясь за свою жизнь, взяла кухонный нож и вонзила его в грудь отчима.

В результате мужчина скончался на месте. В комитете добавили, что дело уже передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Тульской области был задержан мужчина по обвинению в избиении семилетнего пасынка. Отчима разозлило, что ребенок оставил мокрый пол, после чего он применил к нему насилие, в результате которого ребенок скончался.

После совершения преступления мужчина сбежал из дома. Тогда мать погибшего обратилась к правоохранителям, которые поймали злоумышленника.