23 марта, 18:02Общество
Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ в образовательных учреждениях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
С 1 сентября 2024 года во всех образовательных учреждениях России будут вывешивать флаг страны. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о детских садах, школах, колледжах и вузах. Мера распространится на государственные и частные образовательные организации.
До этого соответствующий документ одобрили в Госдуме. Ранее мера носила рекомендательный характер. Обращение в Минпросвещения РФ направила депутат Ольга Казакова.
Церемония поднятия флага будет проходить в российских школах по понедельникам
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