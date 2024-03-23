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23 марта, 18:02

Общество

Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ в образовательных учреждениях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 сентября 2024 года во всех образовательных учреждениях России будут вывешивать флаг страны. Соответствующий документ с подписью Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о детских садах, школах, колледжах и вузах. Мера распространится на государственные и частные образовательные организации.

До этого соответствующий документ одобрили в Госдуме. Ранее мера носила рекомендательный характер. Обращение в Минпросвещения РФ направила депутат Ольга Казакова.

Церемония поднятия флага будет проходить в российских школах по понедельникам

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