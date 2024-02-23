Захарова поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила жителей страны с Днем защитника Отечества. Свое поздравление она опубликовала в официальном телеграм-канале.

"С праздником! У каждого сейчас свой фронт, своя передавая. Защищаем Отечество, защищаем правду!" – отметила дипломат.

Пост с поздравлениями она сопроводила изображением знаменитых русских полководцев и военных.

Ранее Владимир Путин поздравил россиян c Днем защитника Отечества. Он отметил, что защитники Отечества окружены в России подлинной народной любовью, а преданность стране, святой долг беречь ее и отстаивать свою землю, всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями.

Затем президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии возложения венка также принял участие министр обороны Сергей Шойгу.