10:16Общество
Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества всех, кто преданно служит РФ
Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поздравлять с Днем защитника Отечества всех, кто преданно служит России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Так сложилось, что мы привыкли 23 февраля поздравлять мужчин, а 8 марта – женщин. В День защитника Отечества правильно чествовать наших солдат и офицеров, их матерей, жен, детей. Тех, кто работает в цеху, выпускает военную продукцию, шьет одежду, выращивает хлеб.
И мужчин, и женщин. Всех, кто преданно служит России", – подчеркнул он.
Володин пожелал всем причастным здоровья и всего самого доброго. Он также подчеркнул, что, по его мнению, этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал и бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок.
Ранее Сергей Собянин поздравил российских военнослужащих с Днем защитника Отечества. По словам мэра, сегодня этот праздник приобретает особое значение.
Градоначальник отметил, что в текущих условиях этот день имеет особый смысл, поскольку российские войска, проявляя мужество и героизм, сражаются за безопасность и суверенитет своей Родины, несут мир новым регионам РФ. Он пожелал российским мужчинам сил, бодрости духа, а также успехов в выполнении боевых задач по защите страны.
Ранее с праздником ветеранов ВОВ и участников СВО поздравил Владимир Путин. Он назвал День защитника Отечества всенародным праздником, символизирующим героическую историю российской армии и флота, а также нерушимую связь всех поколений защитников родины.
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