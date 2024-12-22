Путин поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником

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Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли России с их профессиональным праздником. Телеграмма с поздравлением президента РФ была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что от эффективности и надежности энергетической отрасли зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала России, поступательное развитие регионов, рост национальной экономики и повышение качества жизни миллионов россиян.

"Своим каждодневным напряженным трудом вы обеспечиваете устойчивость энергосистемы России, вносите большой вклад в модернизацию сетевой инфраструктуры, в наращивание генерирующих мощностей", – добавил Путин.

Отдельно президент отметил мужество и решимость тех специалистов, которые обеспечивают восстановление и работу энергосистем Донбасса и Новороссии, а также приграничных регионов РФ.

Путин призвал продолжать качественно менять облик энергетического комплекса страны, запуская новые объекты генерации, модернизируя электросетевое хозяйство и развивая энергетическое машиностроение на базе собственных разработок.

"Убежден, что богатый опыт и компетентность позволят вам осуществить все намеченные планы. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия и от души поздравляю с наступающим Новым годом", – заключил Путин.

Объем энергопотребления в России по результатам прошлого года снова обновил рекорд, так как показатели были выше советского периода. По словам Владимира Путина, рост объема энергопотребления среди россиян демонстрирует то, что экономика страны развивается.

В "Росатоме" сообщали, что к 2045 году планируется построить больше энергоблоков, чем запланировано. Несмотря на внешнее давление, компания продолжает оставаться глобальным лидером, поставив в 2023 году новые рекорды.