Уровень энергопотребления достиг исторического рекорда в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Исторический максимум потребления мощности в Московской энергосистеме оказался превышен. Так был обновлен абсолютный рекорд, сообщается на сайте Системного оператора.

Потребление мощности в энергосистеме столицы и столичного региона достигло максимальных показателей 19 декабря 2024 года в 17:00. После этого исторический максимум вырос до 19 883 милливатт. Данный показатель на 37 милливатт превысил предыдущий рекорд, который был установлен в январе 2024 года.

При этом обновленный максимум потребления мощности в энергосистеме столицы зафиксировали на фоне среднесуточной температуры минус 12,5 градуса.

Межд тем в ночь на 19 декабря в Москве и области наступили сибирские морозы. В столице температура воздуха местами опускалась до минус 18,5 градуса. В Подмосковье же наблюдалось до 20 градусов ниже нуля. По метеостатистике, подобные морозы происходят в среднем не чаще одного раза в пять лет.

