Песков рассказал о проработке вопроса индексации выплат работающим пенсионерам

Фото: depositphotos/racorn
Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам не снимался с повестки и в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос", – отметил представитель Кремля.
Он пояснил, что срок исполнения соответствующего поручения был продлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.
В Госдуме предложили ввести ежегодную 13-ю пенсию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: