Песков рассказал о проработке вопроса индексации выплат работающим пенсионерам

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Вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам не снимался с повестки и в настоящее время прорабатывается. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Вопрос в проработке. Это очень сложный вопрос", – отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что срок исполнения соответствующего поручения был продлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил в правительство законопроект о введении в России ежегодной 13-й пенсии. Он отметил, что власти обязаны оказывать дополнительную поддержку в виде выплат социально незащищенным гражданам, особенно в период, когда они начинают активно брать потребительские кредиты.

