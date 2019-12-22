Медведев поздравил кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Дмитрий Медведев поздравил доктора медицинских наук, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерию с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Медведев отметил, что вся жизнь Бокерии связана с Бакулевским центром, где он состоялся как выдающийся кардиохирург, ученый и успешный руководитель. Он добавил, что именно в этом центре доктор впервые в стране провел уникальные операции новорожденным с пороком сердца, создал перинатальную службу диагностики и открыл новые научные направления в сердечно-сосудистой хирургии.
Премьер-министр России поделился, что под руководством Бокерии центр стал "крупнейшим кардиохирургическим комплексом", который известен всему миру. Медведев отметил, что благодаря слаженной работе доктора и всего его коллектива в центре проводятся все виды операций на сердце.
"Вы как-то сказали, что жизнь для Вас – это любовь, счастье, желание что-то сделать. И долгие годы наряду с активной хирургической деятельностью ведете большую научную, общественную работу, являетесь редактором нескольких профессиональных изданий. Многим врачам Вы открыли дорогу в кардиохирургию, и сегодня они успешно трудятся в ведущих центрах страны", – написал Медведев.
Он добавил, что за плечами Бокерии десятки наград, почетных званий и премий, однако главная из них – это "сотни тысяч благодарных пациентов, вылеченных сердец, счастливых судеб".
В сентябре на пресс-конференции Лео Бокерия рассказал, как правильно заботиться о человеческом сердце. По словам специалиста, в 2019 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала минимальной с начала XXI века.
Лео Антонович – директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Главный кардиохирург министерства здравоохранения России. Академик РАН и РАМН, член президиума РАМН.
Лео Бокерия стал почетным президентом НМИЦ кардиохирургии имени Бакулева
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