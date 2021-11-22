В Кремле прокомментировали включение вакцины от COVID-19 в нацкалендарь прививок

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в настоящее время специалисты озвучивают свои мнения по данному вопросу.
"Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией, с эффективностью прививок и так далее, и тому подобное", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца года. С технической и юридической точек зрения документ готов к принятию во втором и третьем чтениях.
Сейчас средства на прививочную кампанию выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия законопроекта деньги будут поступать из федерального бюджета.
В Думе предложили внести вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок
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