В Кремле прокомментировали включение вакцины от COVID-19 в нацкалендарь прививок

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Включение вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что в настоящее время специалисты озвучивают свои мнения по данному вопросу.

"Президент обсуждал в ходе свободной беседы темы, связанные с вакцинацией, с эффективностью прививок и так далее, и тому подобное", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что законопроект о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок Госдума может рассмотреть до конца года. С технической и юридической точек зрения документ готов к принятию во втором и третьем чтениях.

Сейчас средства на прививочную кампанию выделяются из Резервного фонда правительства, после принятия законопроекта деньги будут поступать из федерального бюджета.

