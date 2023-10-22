Путин по-немецки раскритиковал нападки на Шредера

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Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, которые сейчас происходят в Германии. Ответ Путина журналисту Павлу Зарубину показали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

В разговоре с Зарубиным президент России обратил внимание на то, что недавно мир увидел "безобразную выходку" в виде аплодисментов нацисту в канадском парламенте.

"Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шредера – тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", – отметил президент.

Для того чтобы его слова были услышаны и народом Германии, Путин повторил эту фразу на немецком языке. Наконец, российский лидер отметил, что в Германии много порядочных людей, которые это услышат.

Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил о поддержании дружеских связей с Владимиром Путиным. Говоря о дружбе с российским лидером, он отметил, что неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы он изменил свое мнение из-за них.