Экс-канцлер ФРГ Шредер признался в дружбе с Путиным

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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил о поддержании дружеских связей с Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал в интервью изданию Süddeutschen Zeitung.

Вместе с тем немецкий политик подчеркнул, что не станет притворяться, что это не так, несмотря на критику.

"Неприязнь и критика не настолько болезненны, чтобы я изменил свое мнение из-за них", – сказал Шредер, говоря о дружбе с российским лидером.

Ранее Шредер назвал планы президента Украины Владимира Зеленского захватить Крым бессмысленными. По его словам, украинский лидер не сможет осуществить задуманного, поскольку полуостров оказался в составе УССР только благодаря действиям советского лидера Никиты Хрущева.

