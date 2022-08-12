Экс-канцлер ФРГ Шредер подал в суд на Бундестаг

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Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер подал в суд на Бундестаг с требованием вернуть частично отозванные привилегии, сообщает ТАСС.

По информации адвоката экс-главы правительства Германии Михаэля Нагеля, иск был подан в административный суд Берлина. Шредер потребовал, чтобы ему вновь отдали в распоряжение бюро бывшего канцлера с сотрудниками.

Адвокаты Шредера считают, что решение бюджетного комитета Бундестага о сокращении финансирования бюро экс-канцлера и приостановке его работы незаконно.

Ранее Шредер заявил, что намерен сохранить дружеские отношения с Владимиром Путиным. Он выразил уверенность в том, что конфликт на Украине должен решаться только с помощью мирных переговоров.