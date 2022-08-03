Темой встречи Путина и Шредера стал энергетический кризис в Европе – Песков

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве обсудил вопрос энергокризиса в Европе.
"Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе", – объяснил представитель Кремля.
Песков заявил, что Путин "исчерпывающе и детально" объяснил Шредеру ситуацию с падением поставок газа по "Северному потоку" со 167 до 30 миллионов кубометров в сутки.
Российский президент сослался на проблемы с обслуживанием турбин газопровода в условиях санкций. Один из таких агрегатов сейчас транспортировали из Канады в Германию.
"Но не хватает бумаг, и президент разъяснил, каких бумаг. Дело в том, что германская сторона, а именно Siemens, они завели весь этот проект под британское право и под британскую юрисдикцию, и даже сервисное обслуживание по действующим контрактам осуществляется не центральным офисом германской компании, а британской "дочкой" Siemens", – указал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ объяснил, что "Газпрому" необходимо получить документальное подтверждение о возможности применять турбину вне санкций, а также бумаги о техническом состоянии агрегата.
Отдельно Дмитрий Песков разъяснил обсуждение Путиным и Шредером возможности запуска "Северного потока – 2". В беседе с экс-канцлером ФРГ Владимир Путин подтвердил, что газопровод готов к моментальному использованию, поскольку соответствующая технологическая возможность существует.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер ранее высказался в поддержку запуска газопровода "Северный поток – 2". Он подчеркнул, что данное решение позволило бы компенсировать недопоставку газа по другим каналам.
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