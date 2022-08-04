Эксперт рассказал о планах Германии после встречи Путина и Шредера

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Визит бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в Россию являлся попыткой прощупать ситуацию в отношениях с РФ, а также выразить недовольство политикой США, заявил политолог и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

"Визит Шредера нужно рассматривать как попытку прощупать ситуацию. С одной стороны, он всегда может сказать, что он не представляет никого, и правительство Германии может так сказать, с другой стороны, за ним стоит большое количество не только немецких, но и европейских политиков, которые сильно не в восторге от политики Вашингтона", – сказал эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

По словам политолога, в европейских странах хотят возобновить отношения с Россией из-за энергоносителей. Шаповалов полагает, что ФРГ воспользуется любым шансом, чтобы выйти из-под влияния США.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на встрече с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве обсудил вопрос энергокризиса в Европе.

Он добавил, что Путин "исчерпывающе и детально" объяснил Шредеру ситуацию с падением поставок газа по "Северному потоку" со 167 до 30 миллионов кубометров в сутки.

Отдельно Дмитрий Песков разъяснил обсуждение Путиным и Шредером возможности запуска "Северного потока – 2". В беседе с экс-канцлером ФРГ Владимир Путин подтвердил, что газопровод готов к моментальному использованию, поскольку соответствующая технологическая возможность существует.

