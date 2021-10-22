Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича определены

Фото: kremlin.ru

Дата и место проведения встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Да. И место уже известно", – ответил представитель Кремля на вопрос, известна ли дата встречи.

Песков подчеркнул, что подробности сообщат позже.

"Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами", – добавил он.

16 октября сербский лидер заявил, что Белград не устраивает формула расчета стоимости газа, которую предложила Москва. Он подчеркнул, что Сербия настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости.

Ранее Вучич попросил Путина продавать газ по максимально выгодной цене. Он отметил, что не стыдится такой просьбы, так как заботится о своем народе.