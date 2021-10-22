Песков заявил, что дата и место встречи Путина и Вучича определены

Фото: kremlin.ru
Дата и место проведения встречи президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича уже определены, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Да. И место уже известно", – ответил представитель Кремля на вопрос, известна ли дата встречи.
Песков подчеркнул, что подробности сообщат позже.
"Мы вместе сообщим с нашими сербскими коллегами", – добавил он.
16 октября сербский лидер заявил, что Белград не устраивает формула расчета стоимости газа, которую предложила Москва. Он подчеркнул, что Сербия настаивает на цене из расчета 70% по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой стоимости.
Ранее Вучич попросил Путина продавать газ по максимально выгодной цене. Он отметил, что не стыдится такой просьбы, так как заботится о своем народе.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: