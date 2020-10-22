Песков назвал необоснованными обвинения США о вмешательстве России в выборы

Фото: AP Photo/Charlie Riedel

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал необоснованными обвинения в адрес России о попытках вмешаться в выборы США. Об этом сообщает ТАСС.

"Обвинения сыплются каждый день, они все абсолютно безосновательны, они ни на чем не основываются, скорее это дань внутриполитическим процессам, связанным с приближающимися выборами (президента Соединенных Штатов. – Прим. ред.)", – сказал представитель Кремля.

Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф заявил, что Россия и Иран пытаются вмешаться в президентские выборы США, оказывая давление на общественное мнение. По его утверждениям, Москва и Тегеран якобы получили информацию о регистрации избирателей.

Рэтклифф выразил уверенность, что иностранные лица могут использовать полученные данные, чтобы сообщать избирателям информацию, "которая, как они надеются, создаст сомнения, посеет хаос" и подорвет доверие к выборам.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Недавно социологи зафиксировали рекордно низкий уровень доверия американцев к избирательной системе. По их данным, лишь 59% граждан США уверены, что голоса будут корректно отданы и подсчитаны.

