Правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны приняли решение продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом стало известно на заседании кабмина.
"Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года", – объявил глава правительства.
Мишустин отметил, что данная инициатива касается "миллионов людей".
Продлить программу на 2021 год ранее предложил президент России Владимир Путин. По его мнению, эту акцию необходимо сохранить для новостроек по двум причинам: это хорошая возможность для приобретения жилья, а также способ поддержки строительной отрасли.
Льготная программа была запущена 23 апреля 2020 года. Максимальная сумма кредита по ней была увеличена до 12 миллионов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов – в других регионах.
Согласно действующим правилам, подать заявку на такой займ можно до 1 ноября 2020 года. При этом следует учитывать, что сумма первоначального взноса должна составлять не менее 15% от общей стоимости жилья.
Ипотеку под 6,5% могут продлить до 1 июля 2021 года
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